г.Тюмень, ул. Карла Маркса, д.8 +79129255898 Telegram WhatsApp

МГНОВЕННЫЙ ОБМЕН КРИПТОВАЛЮТЫ USDT

Адрес: г.Тюмень, офис 8, ул.Карла Маркса, д.8

Покупка USDT


Минимальная сумма покупки: 5000 руб

Продажа USDT


Минимальная сумма продажи: 5000 руб
ОБМЕН НА НАЛИЧНЫЕ
г.Тюмень, ул. Карла Маркса, д.8 +79129255898 Telegram WhatsApp

преимущества использования

USDT

удобный личный кабинет

Откройте личный кабинет и кошелек и совершайте usdt переводы в любое время в режиме онлайн

БЕЗОПАСНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Надежное хранение криптовалюты на собственных серверах и безопасные криптопереводы

Высокая скорость транзакций

Средняя длительность исполнения крипто-транзакции в обменнике составляет 5 минут

наши филиалы

TR

UAE

ARM

KZ

TH

IN

UZ

ZAR

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

1

Прием и выплаты на карты РФ

2

Выплаты на карты в EUR по миру

3

Выплаты на карты Казахстана

4

Выплаты на карты Азербайджана

5

Обмен наличных на крипту по России и Миру

оформление сделки

1

регистрация или заявка на перевод

Зарегистрируйтесь в личном кабинете для совершения онлайн перевода, либо оставьте заявку на перевод в офисе

2

оформление онлайн перевода или Посещение офиса

Оставьте заявку на онлайн перевод в личном кабинете на собственный кошелек, либо посетите офис для получения перевода

3

Получение USDt/RUB выбранным вами способом

Получите выбранную валюту удобным для вас способом: онлайн на кошелек, либо в офисе нашей компании

Остались вопросы?

Приходите в наш офис в городе Тюмень. Мы объясним и поможем с обменом, покупкой или продажей USDT. Вы останетесь довольны. 100% клиентов всегда возвращаются к нам. 

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